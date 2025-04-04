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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": "Хизбаллу" пытаются лишить "глаз и ушей" в аэропорту Бейрута

Ливан
Хизбалла
время публикации: 04 апреля 2025 г., 09:52 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 10:10
"а-Шарк аль-Аусат": "Хизбаллу" пытаются лишить "глаз и ушей" в аэропорту Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

Ливанские власти начали проводить политику, направленную на снижение влияния "Хизбаллы" в аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте.

Как сообщает издание "Аш-Шарк аль-Аусат", в последние дни более работников аэропортовых служб, связанные с "Хизбаллой", лишились разрешения на неограниченный доступ.

Согласно изданию, решение затронуло, в частности, грузчиков, персонал отделов проверки багажа и бюро находок, являвшихся "глазами и ушами "Хизбаллы" внутри аэропорта, обеспечивающими постоянный поток разведданных о передвижении путешественников".

Издание также цитирует высокопоставленный источник, согласно которому чистка также затронет сотрудников службы безопасности в подразделениях аэропорта, включая таможенных офицеров, сотрудников Сил внутренней безопасности (ISF) и офицеров Службы общей безопасности.

Ближний Восток
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