Около двух недель назад Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) отправил оружие и военную технику в Судан, погрузив ее на борт самолета Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qashqai.

Груз в основном состоял из беспилотников и был передан армии Судана. По данным телеканала Iran International, связанного с иранской оппозицией, режим аятолл пытается расширить свое влияние в Судане.

Авиакомпания, осуществившая перевозку, попала под санкции за поставку оружия террористическим группировкам.