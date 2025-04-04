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Ближний Восток

КСИР отправил оружие и военную технику в Судан

Вооружения
Иран
время публикации: 04 апреля 2025 г., 19:30 | последнее обновление: 04 апреля 2025 г., 19:30

Около двух недель назад Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) отправил оружие и военную технику в Судан, погрузив ее на борт самолета Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qashqai.

Груз в основном состоял из беспилотников и был передан армии Судана. По данным телеканала Iran International, связанного с иранской оппозицией, режим аятолл пытается расширить свое влияние в Судане.

Авиакомпания, осуществившая перевозку, попала под санкции за поставку оружия террористическим группировкам.

Ближний Восток
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