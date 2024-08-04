Источники: Россия активно вооружает Иран в период противостояния с Израилем

Россия передала Ирану современные системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН", сообщает X-канал BRICS News. Эти РЭБ могут играть существенную роль в вооруженном противостоянии Ирана против Израиля.

В тг-канале "Война и мир на Ближнем Востоке", который ведет израильский арабист Дина Лиснянская, отмечается, что за последние двое суток в Тегеране приземлились несколько транспортных самолётов "Ил", прибывших из России.

Американский телеканал NBC News передает: Иран получил из России баллистические ракетные комплексы "Искандер".

"В войне между Израилем и Ираном Россия активно вооружает Иран", – пишет Лиснянская.