Источники: Россия активно вооружает Иран в период противостояния с Израилем
время публикации: 04 августа 2024 г., 07:47 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 08:02
Россия передала Ирану современные системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН", сообщает X-канал BRICS News. Эти РЭБ могут играть существенную роль в вооруженном противостоянии Ирана против Израиля.
В тг-канале "Война и мир на Ближнем Востоке", который ведет израильский арабист Дина Лиснянская, отмечается, что за последние двое суток в Тегеране приземлились несколько транспортных самолётов "Ил", прибывших из России.
Американский телеканал NBC News передает: Иран получил из России баллистические ракетные комплексы "Искандер".
"В войне между Израилем и Ираном Россия активно вооружает Иран", – пишет Лиснянская.