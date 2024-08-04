"Аль-Майядин": хуситы сбили над Йеменом БПЛА MQ-9 Reaper

Связанный с "Хизбаллой" ливанский телеканал "Аль-Майядин" передает, что йеменские хуситы сбили в контролируемом ими воздушном пространстве над провинцией Саада американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper.

Если сообщение соответствует истине, это уже шестой беспилотник, сбитый хуситами после их вступления в войну на стороне террористической группировки ХАМАС. Отметим, что стоимость одного MQ-9 составляет около 30 миллионов долларов США.