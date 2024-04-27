Около побережья Йемена разбился американский БПЛА MQ-9 Reaper. Хуситы заявили, что сбили беспилотник

Телеканал CBS News сообщил, что около побережья Йемена на этой неделе разбился американский беспилотный самолет MQ-9 Reaper. Он мог быть сбит боевиками-хуситами или сбит по ошибке союзниками США. Проводится расследование.

Хуситы заявили, что MQ-9 Reaper был сбит ими.

Стоимость одного MQ-9 Reaper составляет около 30 миллионов долларов.