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Ближний Восток

Около побережья Йемена разбился американский БПЛА MQ-9 Reaper. Хуситы заявили, что сбили беспилотник

время публикации: 27 апреля 2024 г., 05:26 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 05:35
Около побережья Йемена разбился американский БПЛА MQ-9 Reaper. Хуситы заявили, что сбили беспилотник
AP Photo/Matt York

Телеканал CBS News сообщил, что около побережья Йемена на этой неделе разбился американский беспилотный самолет MQ-9 Reaper. Он мог быть сбит боевиками-хуситами или сбит по ошибке союзниками США. Проводится расследование.

Хуситы заявили, что MQ-9 Reaper был сбит ими.

Стоимость одного MQ-9 Reaper составляет около 30 миллионов долларов.

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