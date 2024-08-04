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Ближний Восток

В "Хизбалле" проводятся аресты по подозрению в причастности к ликвидации Шукра

время публикации: 04 августа 2024 г., 12:17 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 12:17
В "Хизбалле" проводятся аресты по подозрению в причастности к ликвидации Шукра
AP Photo/Hassan Ammar

Как сообщает глава ближневосточного отдела Новостной редакции 12-го канала Эхуд Яари со ссылкой на шиитские источники в Ливане, в руководстве "Хизбаллы" ищут ответственных за утечку информации, сделавшую возможной ликвидацию главы боевого крыла группировки Фуада Шукра.

Среди арестованных есть и высокопоставленные активисты группировки, в частности, один из ответственных за сохранение тайны о перемещениях Шукра, который был ближайшим сподвижником генерального секретаря группировки Хасана Насраллы. Руководит расследованием глава контрразведки "Хизбаллы" Уафик Сафа.

3 августа газета The New York Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что силы "Корпуса стражей исламской революции" задержали не менее 24 человек по подозрению в причастности к убийству главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

Среди задержанных есть высокопоставленные офицеры, в том числе из КСИР.

Также были задержаны сотрудники гестхауса, где находился Ханийя. Этот гестхаус предназначен для приема особых гостей, он охраняется "Корпусом стражей Исламской революции" и является частью большого комплекса "Нешат" в престижном районе на севере Тегерана.

Ближний Восток
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