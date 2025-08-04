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Ближний Восток

В Саудовской Аравии за три дня казнены 17 человек

Саудовская Аравия
Наркотики
время публикации: 04 августа 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 21:37
В Саудовской Аравии за три дня казнены 17 человек
AP Photo/Amr Nabil

Два человека, приговоренные к высшей мере наказания за террористическую деятельность, были казнены 4 августа в Саудовской Аравии. За последние три дня в королевстве было казнено 17 человек – в основном, иностранцев, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.

С начала 2025 года в Саудовской Аравии приведено в исполнение 239 смертных приговоров. Правозащитники констатируют, что эта статистика не очень совместима с продвигаемым наследником престола принцам Мухаммадом бин Салманом нарративом государства, в котором проходят реформы.

Они отмечают, что, в то время как во многих странах мира применение легких наркотиков перестает быть уголовным преступлениям, в Саудовской Аравии наблюдается прямо противоположная тенденция. Большинство казненных были наказаны за хранение гашиша, и это было их первое преступление.

Ближний Восток
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