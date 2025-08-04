В Саудовской Аравии за три дня казнены 17 человек

Два человека, приговоренные к высшей мере наказания за террористическую деятельность, были казнены 4 августа в Саудовской Аравии. За последние три дня в королевстве было казнено 17 человек – в основном, иностранцев, осужденных за преступления, связанные с наркотиками.

С начала 2025 года в Саудовской Аравии приведено в исполнение 239 смертных приговоров. Правозащитники констатируют, что эта статистика не очень совместима с продвигаемым наследником престола принцам Мухаммадом бин Салманом нарративом государства, в котором проходят реформы.

Они отмечают, что, в то время как во многих странах мира применение легких наркотиков перестает быть уголовным преступлениям, в Саудовской Аравии наблюдается прямо противоположная тенденция. Большинство казненных были наказаны за хранение гашиша, и это было их первое преступление.