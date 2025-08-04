Пятая годовщина взрыва в порту Бейрута: "Никто не уйдет от ответственности"

В Ливане отмечают пятую годовщину взрыва в порту Бейрута. 4 августа 2020 здесь взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Это стало одним из самых мощных конвенциональных взрывов в истории. 210 человек погибли, более 6000 пострадали. Около 300000 человек лишились жилья.

Президент Жозеф Аун выступил со специальным обращением к ливанскому народу. "Все государственные институты будут добиваться установлению правды, какими бы ни были препятствия. Справедливость не знает исключений, закон един для всех", – сказал он.

"С момента вступления на пост президента я обещал ливанцам: одна из главных моих задач – добиться, чтобы виновные в этом преступлении понесли ответственность, чтобы наказания не избежал никто из тех, чья халатность, несоблюдение правил или коррумпированность сделали это возможным", – добавил президент.