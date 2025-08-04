x
04 августа 2025
|
последняя новость: 11:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2025
|
04 августа 2025
|
последняя новость: 11:55
04 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Пятая годовщина взрыва в порту Бейрута: "Никто не уйдет от ответственности"

Ливан
время публикации: 04 августа 2025 г., 11:55 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 11:58
Пятая годовщина взрыва в порту Бейрута: "Никто не уйдет от ответственности"
AP Photo/Hussein Malla

В Ливане отмечают пятую годовщину взрыва в порту Бейрута. 4 августа 2020 здесь взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Это стало одним из самых мощных конвенциональных взрывов в истории. 210 человек погибли, более 6000 пострадали. Около 300000 человек лишились жилья.

Президент Жозеф Аун выступил со специальным обращением к ливанскому народу. "Все государственные институты будут добиваться установлению правды, какими бы ни были препятствия. Справедливость не знает исключений, закон един для всех", – сказал он.

"С момента вступления на пост президента я обещал ливанцам: одна из главных моих задач – добиться, чтобы виновные в этом преступлении понесли ответственность, чтобы наказания не избежал никто из тех, чья халатность, несоблюдение правил или коррумпированность сделали это возможным", – добавил президент.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 января 2025

Судья, противник "Хизбаллы", распорядился возобновить расследование взрыва в порту Бейрута
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 августа 2023

Третья годовщина взрыва в Бейруте: ливанский министр извинился перед Кувейтом
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 февраля 2023

Петиция: ввести санкции против политиков, препятствующих расследованию взрыва в порту Бейрута