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Ближний Восток

Российский самолет с сотнями пассажиров экстренно вернулся в Шарм аш-Шейх из-за неисправности

Авиация
Египет
Россия
время публикации: 04 января 2025 г., 05:12 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 05:19
Российский самолет с сотнями пассажиров экстренно вернулся в Шарм аш-Шейх из-за неисправности
AP Photo/Ahmed Abd El-Latif

В аэропорту египетского города Шарм аш-Шейх совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", на борту которого находились 236 пассажиров.

Самолет, следовавший рейсом Шарм аш-Шейх – Екатеринбург, был вынужден вернуться в Египет из-за неисправности в одном из двигателей, сказано в сообщении.

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ближний Восток
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