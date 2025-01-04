Российский самолет с сотнями пассажиров экстренно вернулся в Шарм аш-Шейх из-за неисправности

В аэропорту египетского города Шарм аш-Шейх совершил экстренную посадку самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", на борту которого находились 236 пассажиров.

Самолет, следовавший рейсом Шарм аш-Шейх – Екатеринбург, был вынужден вернуться в Египет из-за неисправности в одном из двигателей, сказано в сообщении.

Как передает ТАСС со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта, по предварительной информации, пострадавших нет.