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Ближний Восток

Посланник ПА расплакался на заседании Совбеза ООН

ООН
Палестинская администрация
время публикации: 03 января 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 23:02
Посланник ПА расплакался на заседании Совбеза ООН
AP Photo/Jeenah Moon

Посланник Палестинской администрации в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета безопасности по сектору Газы. Как сообщает РИА Новости, это произошло, когда Мансур рассказывал об убитом палестинском враче.

"Доктор Махмуд Абу Нуджайла, который был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда, много месяцев назад написал сообщение на доске, которая обычно используется при планировании операций, и я цитирую его: "Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас", – сказал Мансур, "под конец истории пустивший слезу".

Ближний Восток
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