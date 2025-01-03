Посланник ПА расплакался на заседании Совбеза ООН

Посланник Палестинской администрации в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур расплакался в ходе экстренного заседания Совета безопасности по сектору Газы. Как сообщает РИА Новости, это произошло, когда Мансур рассказывал об убитом палестинском враче.

"Доктор Махмуд Абу Нуджайла, который был убит в результате израильского удара по больнице Эль-Ауда, много месяцев назад написал сообщение на доске, которая обычно используется при планировании операций, и я цитирую его: "Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас", – сказал Мансур, "под конец истории пустивший слезу".