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Ближний Восток

Моджтаба Хаменеи выразил желание присутствовать на похоронах отца

Иран
время публикации: 04 июля 2026 г., 13:30 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 13:30
Моджтаба Хаменеи
Wikipedia.org/Tasnim News Agency

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил иранским официальным лицам, что хочет присутствовать на похоронах своего отца, Али Хаменеи, и на церемонии погребения, запланированной на 9 июля.

Об этом изданию The New York Times сообщили два сотрудника Корпуса стражей исламской революции, а также человек, участвовавший в организации похорон.

Однако источники утверждают, что сотрудники служб безопасности пока отвергли эту идею, опасаясь, что Израиль попытается совершить покушение на Хаменеи-младшего или отследить его передвижения до места укрытия.

Ближний Восток
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