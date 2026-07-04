Моджтаба Хаменеи выразил желание присутствовать на похоронах отца

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил иранским официальным лицам, что хочет присутствовать на похоронах своего отца, Али Хаменеи, и на церемонии погребения, запланированной на 9 июля.

Об этом изданию The New York Times сообщили два сотрудника Корпуса стражей исламской революции, а также человек, участвовавший в организации похорон.

Однако источники утверждают, что сотрудники служб безопасности пока отвергли эту идею, опасаясь, что Израиль попытается совершить покушение на Хаменеи-младшего или отследить его передвижения до места укрытия.