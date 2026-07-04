"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль "значительно расширил" контроль над сектором Газы

Выходящая в Лондоне на арабском языке газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что Израиль "значительно расширил" свой сухопутный контроль над сектором Газы и передвинул "желтую линию" вглубь дополнительных территорий.

Согласно четырем источникам на местах, утверждает газета, силы ЦАХАЛа действуют практически во всех районах сектора от Хан-Юниса на юге до Джебалии на севере, причем в большинстве районов – в непосредственной близости от шоссе Салах ад-Дин.