x
04 июля 2026
|
последняя новость: 12:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июля 2026
|
04 июля 2026
|
последняя новость: 12:58
04 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль "значительно расширил" контроль над сектором Газы

Газа
время публикации: 04 июля 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 13:10
"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль "значительно расширил" контроль над сектором Газы
AP Photo/Leo Correa

Выходящая в Лондоне на арабском языке газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что Израиль "значительно расширил" свой сухопутный контроль над сектором Газы и передвинул "желтую линию" вглубь дополнительных территорий.

Согласно четырем источникам на местах, утверждает газета, силы ЦАХАЛа действуют практически во всех районах сектора от Хан-Юниса на юге до Джебалии на севере, причем в большинстве районов – в непосредственной близости от шоссе Салах ад-Дин.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook