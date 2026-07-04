Турецкие власти не позволили зайти в порт лайнеру с представителями ЛГБТ на борту
время публикации: 04 июля 2026 г., 11:44 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 13:00
Круизный лайнер Scarlet Lady, полностью зафрахтованный для представителей ЛГБТ-сообщества, должен был пришвартоваться в порту турецкого города Кушадасы.
Однако местные власти запретили лайнеру заходить в порт, заявив, что поведение пассажиров "не соответствует устоям турецкого общества и его моральным ценностям".
Лайнер изменил маршрут плавания и направился со своими 1900 пассажирами на Крит и в Египет.
Генеральный директор компании Virgin Voyages, организовавшей круиз, заявил, что ничего подобного не случалось на протяжении 36 лет.