Иран: в соцсетях людей отговаривают от присутствия на похоронах аятоллы Хаменеи

Иранский парламентарий Мортеза Махмуди заявил, что в социальных сетях развернулась "подозрительная" кампания, направленная на то, чтобы отговорить людей от посещения похорон верховного лидера Ирана. Иранцев предупреждают об опасности больших скоплений людей.

"Со вчерашнего дня в киберпространстве распространилась подозрительная информация, направленная на то, чтобы помешать людям присутствовать на похоронной церемонии Лидера под предлогом скопления людей, и она быстро распространилась!" – написал Махмуди в X.

Между тем в Иране ожидают, что в течение следующих трех дней к прощанию с аятоллой присоединятся 15-20 млн человек.

На время похорон закрыты аэропорты Тегерана. В состояние повышенной готовности приведены 2,5 тысячбригад скорой помощи, 21 вертолет, 100 беспилотников, тысячи спасателей и более двух десятков больниц.

Напомним, в иранской новейшей истории было как минимум два случая массовой давки на похоронах лидеров. Летом 1989 года погребение аятоллы Рухоллы Хомейни сопровождалось массовыми беспорядками: люди стремились дотронуться до гроба, из-за чего он перевернулся. В давке погибли восемь человек, а число травмированных превысило 11 тысяч.

В 2020 году похороны генерала КСИР Касема Сулеймани также привели к давке, в которой погибли не менее 56 участников процессии, а травмы различной степени тяжести получили около 2 тысяч человек.

Аятолла Хаменеи был ликвидирован 28 февраля в результате американо-израильского удара по верхушке режима аятолл. Его номинальным преемником на посту главы государства стал сын Моджтаба. Однако неясно, насколько он контролирует ситуацию, и кто управляет Ираном на самом деле.