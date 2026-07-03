Президент Ливана: "соглашение не легитимизирует продолжение израильской оккупации"

Президент Ливана Жозеф Аун настаивает на том, что рамочное соглашение, достигнутое в Вашингтоне на прошлой неделе, "не легитимизирует продолжение израильской оккупации в Ливане".

Аун заявил, что отсутствие графика обусловлено тем, что это была "рамочная формула", а не окончательное соглашение. "Наша общая цель одна: обеспечить вывод израильских войск", – сказал он.

Соглашение, сторонами которого являются Израиль, США и Ливан, призывает к разоружению поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хизбалла" и последующему выводу израильских войск из Ливана.

Израильские войска действуют на юге Ливана с тех пор, как 2 марта "Хизбалла" атаковала Израиль в знак поддержки Ирана.