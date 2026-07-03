x
03 июля 2026
|
последняя новость: 21:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 июля 2026
|
03 июля 2026
|
последняя новость: 21:27
03 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Президент Ливана: "соглашение не легитимизирует продолжение израильской оккупации"

Ливан
время публикации: 03 июля 2026 г., 21:27 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 21:27
Президент Ливана: "соглашение не легитимизирует продолжение израильской оккупации"
AP Photo/Petros Karadjias, Pool

Президент Ливана Жозеф Аун настаивает на том, что рамочное соглашение, достигнутое в Вашингтоне на прошлой неделе, "не легитимизирует продолжение израильской оккупации в Ливане".

Аун заявил, что отсутствие графика обусловлено тем, что это была "рамочная формула", а не окончательное соглашение. "Наша общая цель одна: обеспечить вывод израильских войск", – сказал он.

Соглашение, сторонами которого являются Израиль, США и Ливан, призывает к разоружению поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хизбалла" и последующему выводу израильских войск из Ливана.

Израильские войска действуют на юге Ливана с тех пор, как 2 марта "Хизбалла" атаковала Израиль в знак поддержки Ирана.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 июня 2026

Президент Ливана обращается к Израилю: "Нам надоела война. Мы хотим мира"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 апреля 2026

Трамп: перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели