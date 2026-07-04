Похороны Хаменеи: секретные документы прогнозируют до 3000 жертв из-за жары и давки

В Тегеране началась масштабная церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи. По данным немецкого издания WELT, ссылающегося на секретное письмо иранского Красного полумесяца и национальной организации по управлению кризисами, власти серьезно опасаются катастрофы. В документе, адресованном первому вице-президенту Мохаммеду-Резе Арефу, прогнозируется от 1500 до 3000 возможных смертей в ходе траурных процессий.

Для эвакуации тел погибших и поиска пропавших без вести уже создано спецподразделение, а на тегеранском кладбище Бехешт-е Захра экстренно подготовлены тысячи новых могил. Столь жесткие меры предосторожности обоснованы прошлым трагическим опытом Ирана: в 2020 году на похоронах генерала Сулеймани в давке погибли 56 человек, а погребение аятоллы Хомейни в 1989 году унесло жизни восьми человек.

Официальные лица заявляют об ожидаемом присутствии до 20 миллионов участников. Подготовка парализовала столицу: задействованы 11000 автобусов, метро переведено на круглосуточный режим, под нужды логистики отданы школы и мечети. По оценкам проправительственных журналистов, только в Тегеране бюджет похорон составил около 15 миллионов евро, и еще по 5 миллионов выделено на Кум и Мешхед, что делает эти похороны одними из самых дорогостоящих в современной истории.

Гигантские расходы и принудительная мобилизация госресурсов происходят на фоне тяжелейшего экономического кризиса, вызывая глухое недовольство населения.