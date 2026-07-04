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Ближний Восток

Церемония прощания с аятоллой Хаменеи началась с криков "Смерть Израилю!"

Иран
время публикации: 04 июля 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 10:09
Церемония прощания с аятоллой Хаменеи началась с криков "Смерть Израилю!"
AP Photo/Heribert Proepper

Как сообщает иранское государственное телевидение, в субботу, 4 июля, началась масштабная церемония прощания с аятоллой Али Хаменеи. Мероприятие, на которое собрались тысячи людей, призвано продемонстрировать силу врагам Исламской республики.

Толпа скорбящих скандирует: "Смерть Америке! Смерть Израилю!"

Гроб с останками Хаменеи будет выставлен для прощания до понедельника, когда по Тегерану пройдёт траурная процессия.

Во вторник гроб переместится в духовный центр Кум, в среду – в города соседнего Ирака, священные для мусульман-шиитов, а в четверг – его перевезут для похорон в родной городе Хаменеи, Мешхед, на северо-востоке Ирана.

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