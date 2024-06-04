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Ближний Восток

Переговоры с ХАМАСом: глава ЦРУ и советник Байдена отправляются в Египет и Катар

время публикации: 04 июня 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 04 июня 2024 г., 22:01
Переговоры с ХАМАСом: глава ЦРУ и советник Байдена отправляются в Египет и Катар
AP Photo/Carolyn Kaster

Директор ЦРУ Уильям Бернс и старший советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправились на Ближний Восток, чтобы добиться прогресса на переговорах по освобождению похищенных и прекращении огня в секторе Газы.

Как сообщает Axios, Бернс направляется в Доху, а Макгерк – в Каир. Египет и Катар, выступающие посредниками между Израилем и ХАМАСом, должны оказать давление на террористическую группировку, чтобы заставить ее принять условия, выдвинутые президентом Джо Байденом.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с родственниками израильтян, захваченных ХАМАСом. Он заявил, что группировка еще не дала ответ на предложенные условия. "Но, если ответ будет положительным, США знают, как справиться с Нетаниягу", – добавил он.

Напомним: условия, выдвинутые президентом Джо Байденом и названные им "израильским предложением", предусматривают обмен живых и мертвых заложников на палестинских заключенных, а также прекращение военных действий и вывод ЦАХАЛа из сектора Газы, что позволит ХАМАСу сохранить власть.

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