Переговоры с ХАМАСом: глава ЦРУ и советник Байдена отправляются в Египет и Катар

Директор ЦРУ Уильям Бернс и старший советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк отправились на Ближний Восток, чтобы добиться прогресса на переговорах по освобождению похищенных и прекращении огня в секторе Газы.

Как сообщает Axios, Бернс направляется в Доху, а Макгерк – в Каир. Египет и Катар, выступающие посредниками между Израилем и ХАМАСом, должны оказать давление на террористическую группировку, чтобы заставить ее принять условия, выдвинутые президентом Джо Байденом.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с родственниками израильтян, захваченных ХАМАСом. Он заявил, что группировка еще не дала ответ на предложенные условия. "Но, если ответ будет положительным, США знают, как справиться с Нетаниягу", – добавил он.

Напомним: условия, выдвинутые президентом Джо Байденом и названные им "израильским предложением", предусматривают обмен живых и мертвых заложников на палестинских заключенных, а также прекращение военных действий и вывод ЦАХАЛа из сектора Газы, что позволит ХАМАСу сохранить власть.