x
04 марта 2025
|
последняя новость: 01:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 марта 2025
|
04 марта 2025
|
последняя новость: 01:45
04 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Лидер друзской общины Сирии: власти Израиля поторопились с угрозами в адрес Дамаска

Сирия
ЦАХАЛ
Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 04 марта 2025 г., 00:47 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 00:47
Лидер друзской общины Сирии: власти Израиля поторопились с угрозами в адрес Дамаска
AP Photo/Ariel Schalit

Один из лидеров друзской общины Сирии, участвовавший в улаживании конфликта в деревне Джарамана, прокомментировал "поспешное вмешательство Израиля" в ситуацию.

В интервью израильской радиостанции "Кан Бет" один из лидеров сирийских друзов сказал, что властям Израиля стоило проверить факты прежде, чем публично выступать с угрозами в адрес нового режима Сирии. По словам собеседника радиостанции, конфликт в Джарамане был спровоцирован наркоторговцем, который убил офицера сил безопасности, речь не шла об атаке исламистов, как это было представлено Израилем.

"Угрозы Израиля были неуместны. В случае реальной угрозы друзам в Сирии, они найдут, как сообщить об этом", – сказал собеседник.

Отметим, что 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац опубликовали предупреждение для временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа, потребовав прекратить военную операцию в друзской деревне Джарамана, находящейся в пригороде Дамаска. В заявлении, распространенном пресс-службой министерства обороны Израиля, говорилось: "Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам, то столкнется с нашей ответной реакцией". Тогда же Нетаниягу и Кац поручили ЦАХАЛу подготовиться к защите друзов в Сирии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2025

Иерусалим пригрозил новым властям Сирии военным ударом в случае "причинения вреда друзам"