Иерусалим пригрозил новым властям Сирии военным ударом в случае "причинения вреда друзам"

Вечером 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац опубликовали предупреждение для временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа, потребовав прекратить военную операцию в друзской деревне Джарамана, находящейся в пригороде Дамаска.

Согласно сообщениям в сирийских источниках, днем ранее в деревне Джарамана был убит офицер армии нового сирийского режима. Это привело к вооруженным столкновениям между армией и местными вооруженными группами.

В заявлении, распространенном пресс-службой министерства обороны Израиля, говорится: "Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам, то столкнется с нашей ответной реакцией".

Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац поручили ЦАХАЛу подготовиться к защите друзской деревни Джарамана, подвергающейся атаке со стороны сил сирийского режима, говорится в сообщении.