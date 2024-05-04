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Ближний Восток

Минздрав Газы: за последние сутки погибли более 30 человек, более 40 были ранены

время публикации: 04 мая 2024 г., 13:33 | последнее обновление: 04 мая 2024 г., 13:51
Минздрав Газы: за последние сутки погибли более 30 человек, более 40 были ранены
AP Photo/Fatima Shbair

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 4 мая, что с начала боевых действий (7 октября) в секторе Газы погибли 34654 человека, 32 из них – за последние сутки. 77908 получили ранения различной степени тяжести (41 – за последние 24 часа).

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, ежедневно в Газе ликвидируют десятки боевиков террористических группировок. По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы около 14000 боевиков и их командиров. ХАМАС признавал гибель примерно 6000 своих боевиков.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

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Минздрав Газы заявил, что с начала войны в секторе погибли более 34600 человек