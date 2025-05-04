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Ближний Восток

В Бейруте прошло шествие "Бессмертного полка"

Ливан
время публикации: 04 мая 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 15:24
В Бейруте прошло шествие "Бессмертного полка"
AP Photo/Hassan Ammar
В Бейруте прошло шествие "Бессмертного полка"
AP Photo/Hassan Ammar
В Бейруте прошло шествие "Бессмертного полка"
AP Photo/Hassan Ammar
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Сотни человек, среди которых как россияне, так выпускники российских и советских вузов приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла 4 мая в Бейруте.

"Для участия в памятном шествии, которое стартовало от посольства РФ в Бейруте, соотечественники приехали из разных городов Ливана, включая Баальбек и Тир. Также в акции приняли участие сотрудники российской дипломатической миссии во главе с послом Александром Рудаковым", – рассказывает РИА Новости.

Агентство сообщает, что шествие проходило под музыку военных лет, а один из участников нес копию Знамени Победы, которое специально к 80-летию праздника было передано "Русскому дому" в ливанской столице.

Также запланированы театральный спектакль "Отступать некуда - позади Москва!" и праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!" Желающие попробовать гречку с тушенкой, приготовленную на полевой кухне.

Ближний Восток
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