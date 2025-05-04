Аббас Арагчи: "Иран имеет право на полный ядерный цикл"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Исламская республика имеет право на обладание полным ядерным циклом. Он заявил, что официальный Тегеран настаивает на праве иранского народа обогащать уран в мирных целях.

"Есть несколько государств, присоединившихся к договору о нераспространении ядерного оружия, которые обогащают уран, но при этом выступают против ядерного оружия. "В этом клубе состоят азиатские, европейские и южноамериканские страны", – отметил чиновник.

Говоря о требовании США отказаться от обогащения урана, Арагчи сказал: "Максималистская позиция США не принесет успеха переговорам. "Противоречия между заявлениями американских политиков и продолжением режима санкций заставляют усомниться в серьезности намерений США касательно дипломатического решения вопроса", – сказал он.