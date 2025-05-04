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Ближний Восток

Взрыв и пожар на заводе в иранском Коме

Иран
Пожары
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:13
Взрыв и пожар на заводе в иранском Коме
AP Photo/Vahid Salemi

Днем 4 мая поступили сообщения о взрыве и пожаре на нефтехимическом заводе в промышленном парке иранского города Ком, к югу от Тегерана.

Предварительно, пострадали не менее пяти человек, передает оппозиционный сайт Iran International.

Ранее сообщалось о взрывах и пожаре в Мешхеде, на северо-востоке Ирана. Судя по имеющимся данным, пожар возник на одном из заводов.

Ближний Восток
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Взрывы и пожары на заводе на северо-востоке Ирана