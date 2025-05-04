Взрыв и пожар на заводе в иранском Коме
время публикации: 04 мая 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 16:13
Днем 4 мая поступили сообщения о взрыве и пожаре на нефтехимическом заводе в промышленном парке иранского города Ком, к югу от Тегерана.
Предварительно, пострадали не менее пяти человек, передает оппозиционный сайт Iran International.
Ранее сообщалось о взрывах и пожаре в Мешхеде, на северо-востоке Ирана. Судя по имеющимся данным, пожар возник на одном из заводов.
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