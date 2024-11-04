В Иране казнен еврейский юноша, убивший мусульманина
время публикации: 04 ноября 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 10:01
В Иране приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный 20-летнему Эрвину (Натанелю) Карами из города Керманшах. Еврейский юноша был признан виновным в убийстве мусульманина Амира Шукри.
Убийство произошло в спортзале в ноябре 2022 года. Шукри, который был должен Карами деньги, набросился на него с ножом и нанес ранение. Юноша смог отобрать нож у нападавшего, после чего нанес ему ножевой удар, оказавшийся смертельным.
Карами был обвинен в умышленном убийстве мусульманина и приговорен к смерти. Согласно иранским законам, смертная казнь может быть заменена денежной компенсацией, если на это согласится семья жертвы. Родные Карами предложили семье погибшего крупную сумму денег, но их предложение принято не было.
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