Израиль официально сообщил ООН о прекращении взаимодействия с UNRWA

Министерство иностранных дел Израиля известило ООН о разрыве подписанного в 1967 году соглашения между еврейским государством и Агентством ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA).

"Еще в июле передал ООН многочисленные материалы, свидетельствующие о глубоком проникновении ХАМАСа в UNRWA, включая имена 100 активистов боевого крыла группировки – работников агентства… Объекты UNRWA использовались при многочисленных терактах против израильтян. Это противоречит обязательствам нейтральности", – говорится в письме, направленном президенту Генеральной ассамблеи Филемону Янгу.

"Несмотря на многочисленные доказательства того, что ХАМАС установил контроль над UNRWA, ООН не сделала ничего, чтобы изменить ситуацию. Государство Израиль продолжит сотрудничество с гуманитарными организациями, но не с теми, кто служит террористам, врагам Израиля", – сообщил представитель Израиля в ООН Дани Данон.

28 октября на пленарном заседании Кнессета закон о запрете деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) в Израиле был принят большинством из 92 голосов. 10 депутатов проголосовали против.

Причиной принятия такого закона стали свидетельства об участии многочисленных сотрудников UNRWA в массовых убийствах 7 октября 2023 года и свидетельства о методичном и беспрепятственном использовании террористической организацией ХАМАС помещений, ресурсов и средств UNRWA для террористической деятельности.