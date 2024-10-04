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Ближний Восток

Centcom: ВВС США нанесли 15 ударов по целям в Йемене

время публикации: 04 октября 2024 г., 21:55 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 21:55
Centcom: ВВС США нанесли 15 ударов по целям в Йемене
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) подтвердило, что в пятницу, 4 октября, американские ВВС нанесли 15 ударов по целям в Йемене, контролируемым хуситами, сообщает Reuters.

Йеменские источники сообщали, что удары были нанесены по хуситским объектам в Сане и аэропорту в Ходейде.

Телеканал "Аль-Масира", связанный с хуситами, добавил, что удары также были нанесены по югу города Дамар.

Ближний Восток
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ВВС США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене