КСИР: Тегеран нанесет удар по объектам энергетической инфраструктуры Израиля, если он атакует Иран

Контр-адмирал Али Фадауи, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции, заявил, что Тегеран нанесет удар по объектам газовой и энергетической израильской инфраструктуры Израиля, если Израиль атакует Иран.

Отметим, что несколькими часами ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые за последние четыре года выступил с публичной пятничной проповедью, в которой заявил, что "удары по Израилю – это услуга человечеству", а "Исламская Республика будет делать то, что считает необходимым, не успокаиваясь, но и не торопясь".