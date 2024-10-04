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Ближний Восток

КСИР: Тегеран нанесет удар по объектам энергетической инфраструктуры Израиля, если он атакует Иран

время публикации: 04 октября 2024 г., 15:21 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 15:21

Контр-адмирал Али Фадауи, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции, заявил, что Тегеран нанесет удар по объектам газовой и энергетической израильской инфраструктуры Израиля, если Израиль атакует Иран.

Отметим, что несколькими часами ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые за последние четыре года выступил с публичной пятничной проповедью, в которой заявил, что "удары по Израилю – это услуга человечеству", а "Исламская Республика будет делать то, что считает необходимым, не успокаиваясь, но и не торопясь".

Ближний Восток
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