Глава МИД Ирана неожиданно прибыл в Бейрут

В пятницу, 4 октября, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Бейрут. Визит не был анонсирован.

Вместе с Арагчи в Бейрут прибыли делегация иранского парламента и глава Общества Красного полумесяца.

Многие политические комментаторы отмечают очевидную рискованность визита главы иранского МИДа в столицу Ливана в период активных боевых действий, когда Бейрут регулярно бомбят израильские ВВС.

Вероятно, Арагчи будет встречаться не только с ливанскими политиками, но и и лидерами "Хизбаллы", что также весьма небезопасно.

1 октября 2024 года Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю. В нынешней ситуации и сам Арагчи может быть легитимной целью для ЦАХАЛа.