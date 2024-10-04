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Ближний Восток

Глава МИД Ирана неожиданно прибыл в Бейрут

время публикации: 04 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 10:48
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
AP Photo/Frank Franklin II

В пятницу, 4 октября, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Бейрут. Визит не был анонсирован.

Вместе с Арагчи в Бейрут прибыли делегация иранского парламента и глава Общества Красного полумесяца.

Многие политические комментаторы отмечают очевидную рискованность визита главы иранского МИДа в столицу Ливана в период активных боевых действий, когда Бейрут регулярно бомбят израильские ВВС.

Вероятно, Арагчи будет встречаться не только с ливанскими политиками, но и и лидерами "Хизбаллы", что также весьма небезопасно.

1 октября 2024 года Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю. В нынешней ситуации и сам Арагчи может быть легитимной целью для ЦАХАЛа.

Ближний Восток
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