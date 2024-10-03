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Ближний Восток

Минздрав Ливана: за год конфликта с Израилем были убиты около 2000 ливанцев

время публикации: 03 октября 2024 г., 22:32 | последнее обновление: 03 октября 2024 г., 22:36
Минздрав Ливана: за год конфликта с Израилем были убиты около 2000 ливанцев
AP Photo/Hussein Malla, File

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что с 8 октября 2023 года и до сих пор в ходе израильских атак были убиты около 2000 ливанцев. Он не уточнил долю активистов шиитской террористической организации "Хизбалла" и других террористических группировок в этой статистике.

По словам министра здравоохранения Ливана, которые цитирует информационное агентство АР, ранения разной степени тяжести получили более 9000 человек. В числе 1974 погибших 261 женщина, 127 несовершеннолетних и 102 парамедика или медика. Большая часть погибших, по словам министра, приходится на последний месяц эскалации.

Министр здравоохранения Ливана обвиняет Израиль в совершении военных преступлений и в самосуде: "Кто дал Израилю право быть судьей и палачом одновременно?" – заявил Фирас Абиад перед журналистами.

Ближний Восток
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