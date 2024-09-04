Президент Египта начал визит в Турцию

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси прибыл с визитом в Анкару. В аэропорту столицы его встречал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Визит призван символизировать полную нормализацию отношений региональных держав.

Турция и Египет разорвали дипломатические отношения в 2013 году, после свержения при активном участии ас-Сиси египетского президента-исламиста Мухаммада Мурси. В то же время торгово-экономические отношения сохранялись.

В 2021 году Каир и Анкара начали сближение, ас-Сиси и Эрдоган неоднократно встречались на международных форумах. В феврале 2024 года Эрдоган нанес визит в Каир. Обсуждались сотрудничество в оборонной сфере и доведение объема торговли до 15 миллиардов долларов.