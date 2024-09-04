Египетский суд продлил срок ареста израильтян, задержанных за драку с персоналом гостиницы

Суд египетского города Шарм аш-Шейх продлил до 11 сентября срок предварительного заключения двух арабских граждан Израиля, которые приняли участие в драке с работниками одной из гостиниц приграничного курортного городка Таба.

34-летний Уаэль Карим и его 22-летний двоюродный брат Мухаммад, жители Нацерета, содержатся в центре предварительного заключения в Нуэйбе. Они подозреваются в нападении и причинении ущерба гостинице. Задержанные отвергают вину.

СМИ сообщали, что одного из пострадавших работников отеля повезли на «Скорой помощи» из Табы в больницу Шарм аш-Шейха, и он не пережил 200-километровой дороги. Однако впоследствии эта информация была опровергнута.