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Ближний Восток

Египетский суд продлил срок ареста израильтян, задержанных за драку с персоналом гостиницы

время публикации: 04 сентября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 14:19

Суд египетского города Шарм аш-Шейх продлил до 11 сентября срок предварительного заключения двух арабских граждан Израиля, которые приняли участие в драке с работниками одной из гостиниц приграничного курортного городка Таба.

34-летний Уаэль Карим и его 22-летний двоюродный брат Мухаммад, жители Нацерета, содержатся в центре предварительного заключения в Нуэйбе. Они подозреваются в нападении и причинении ущерба гостинице. Задержанные отвергают вину.

СМИ сообщали, что одного из пострадавших работников отеля повезли на «Скорой помощи» из Табы в больницу Шарм аш-Шейха, и он не пережил 200-километровой дороги. Однако впоследствии эта информация была опровергнута.

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