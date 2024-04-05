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"Аль-Арабия": на юге Ливана убиты трое террористов "Хизбаллы" и трое боевиков движения "Амаль"

время публикации: 05 апреля 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 05 апреля 2024 г., 23:31
СМИ: на юге Ливана убиты трое террористов "Хизбаллы" и трое боевиков движения "Амаль"
AP Photo/Mohammed Zaatari

"Аль-Арабия" сообщает, что в результате удара, нанесенного ВВС Армии обороны Израиля по объектам на юге Ливана, убиты трое боевиков шиитского движения "Амаль" и трое террористов "Хизбаллы".

Ранее истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военному зданию, расположенному в районе Марджаюн, на юге Ливана, и принадлежащему шиитскому движению "Амаль", в котором находились несколько террористов этого движения.

С начала войны движение "Амаль" участвовало в боевых действиях на стороне террористов, а в последние дни им планировалось еще одно нападение на Израиль.

ВВС ЦАХАЛа также атаковали террористические инфраструктуры "Хизбаллы" в деревнях Кила и Тир-Харфа, а также в районах Мис аль-Джбейль и Блайда.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 апреля 2024

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам, принадлежащим шиитскому движению "Амаль"