Президент Ирана уволил своего заместителя за то, что тот провел отпуск на Южном полюсе

В иранских СМИ в субботу, 5 апреля, появилось сообщение, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ об увольнении своего заместителя по парламентским вопросам Шахрама Дабири после того, как тот совершил поездку на Южный полюс.

В указе было выражено возмущение частной поездкой Дабири во время праздника Новруз: "В то время как экономическое давление на иранский народ все еще велико, любая дорогостоящая поездка, даже если она совершена на личные средства, неоправдана и не соответствует уровню жизни, которого должны придерживаться государственные чиновники".