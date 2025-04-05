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Ближний Восток

Президент Ирана уволил своего заместителя за то, что тот провел отпуск на Южном полюсе

Иран
время публикации: 05 апреля 2025 г., 15:23 | последнее обновление: 05 апреля 2025 г., 16:15
Президент Ирана уволил своего заместителя за то, что тот провел отпуск на Южном полюсе
AP Photo/Silvia Izquierdo

В иранских СМИ в субботу, 5 апреля, появилось сообщение, что президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ об увольнении своего заместителя по парламентским вопросам Шахрама Дабири после того, как тот совершил поездку на Южный полюс.

В указе было выражено возмущение частной поездкой Дабири во время праздника Новруз: "В то время как экономическое давление на иранский народ все еще велико, любая дорогостоящая поездка, даже если она совершена на личные средства, неоправдана и не соответствует уровню жизни, которого должны придерживаться государственные чиновники".

Ближний Восток
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