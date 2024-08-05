ХАМАС после ликвидации Ханийи: перспективы и реакция исламского мира

Смерть главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране в результате совершенного на него покушения стала самой громкой потерей "Исламского движения сопротивления" за последние 20 лет. В 2004 году ликвидации двух основателей ХАМАСа шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси привели к резкому снижению террористической активности движения, но не ослабили его надолго.

Какие сегодня последствия будет иметь смерть Ханийи для ХАМАСа и региона в целом? Некоторые ответы могут быть получены уже скоро, как только Иран определится с ответом Израилю за убийство палестинского лидера на своей территории. Но многое станет понятно только в отдаленной перспективе.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Кто займет место Ханийи

Убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране стало вызовом для властей Ирана и в первую очередь для иранских спецслужб, которые проморгали столь масштабную операцию на своей территории. Ответственность за покушение на палестинского лидера никто не взял, но мало кто сомневается, что за этой операцией стоит Израиль.

Тегеран пообещал отомстить и нет сомнений, что он сдержит свое слово. Вопрос лишь как, когда и какими силами. Будет ли это ограниченный удар, как это было в середине апреля или нечто большее? Обсуждать сценарии, когда все может измениться в любой момент, нет смысла, как и гадать, что может случиться на Ближнем Востоке в случае большой войны.

Посмотрим, на сегодняшний расклад, в первую очередь внутри и вокруг ХАМАСа. В ближайшие часы может стать известно, кто станет преемником Ханийи. Как пишут арабские СМИ, внутренний устав ХАМАСа предписывает избрать нового лидера в течение трех суток со дня похорон предыдущего главы политбюро. Они прошли в пятницу, а в субботу уже начались консультации касательно выборов нового лидера.

Глава политбюро, как и весь состав этого управляющего органа ХАМАСа избирается Советом Шуры – аналогом парламента, в состав которого входят около 50 человек, представителей всех территориальных подразделений ХАМАСа – в секторе Газы, на Западом берегу реки Иордан и в диаспоре. Право голоса есть и у членов Совета, находящихся в израильских тюрьмах.

Арабские эксперты не исключают, что избранный глава политбюро получит лишь временный статус. Дело в том, что уже в следующем году ХАМАС должен провести очередные выборы Совета шуры, члены которого, в свою очередь, определяют состав политбюро. Однако пока неясно, удастся ли провести эти выборы и в каком состоянии будет ХАМАС после окончания войны с Израилем. Надо отметить, что ряды политбюро ХАМАСа, а также политбюро отделения ХАМАСа в секторе Газы заметно поредели за эту войну и обновление все равно неизбежно. Но пока руководство движения сосредоточилось на обеспечении максимального участия членов Совета Шуры в выборах преемника Ханийи. Помимо главы политбюро, Совет Шуры должен также назначить его основного заместителя вместо ликвидированного в январе в Бейруте Салаха аль-Арури, который отвечал за работу ХАМАСа на Западном берегу реки Иордан.

Если бы аль-Арури был жив, то он стал бы естественным наследником Ханийи, но теперь замена понадобилась им обоим. Очевидным преемником мог бы стать и глава ХАМАСа в секторе Газа Яхья Синуар, однако в условиях войны ему трудно претендовать на этот пост.

Исторически сложилось, что штаб-квартира политбюро ХАМАСа находится за пределами палестинских территорий. Сначала в Аммане, потом в Дамаске, сейчас в Дохе. Глава политбюро осуществляет внешние связи и общее руководство движением. Для этого нужна свобода передвижения, а также относительная безопасность, что невозможно в секторе Газы. Так, Исмаил Ханийя, возглавив политбюро в 2017 году, вскоре покинул Газу. Синуар сделать этого не сможет без риска быть тут же ликвидированным Израилем. Да и вряд ли кто-то из союзников и опекунов ХАМАСа захочет видеть столь неуправляемую фигуру на своей территории.

При этом у Синуара есть один из решающих голосов на выборах главы политбюро. Это естественно, ведь, по сути, ни один политический лидер ХАМАСа не сможет воплотить свои решения без поддержки "на местах", а сейчас все события концентрируются вокруг сектора Газы.

За последние дни арабские СМИ называли пять потенциальных кандидатов на место Ханийи: глава зарубежного крыла ХАМАСа и бывший глава политбюро Халид Машаль, заместитель Синуара и один из главных переговорщиков ХАМАСа Халиль аль-Хайя, первый глава политбюро Муса Абу Марзук, так называемый гендиректор движения Захир Джабарин и еще один член политбюро из Газы Низар Абу Рамадан.

Фаворит Синуара – Халиль аль-Хайя, имеющий хорошие связи со всеми внешними игроками, в том числе с Ираном, "Хизбаллой" и Сирией. Аль-Хайя сопровождал Ханийю в Тегеран, он же возглавлял поминальную молитву на прощании Ханийи в Дохе. Аль-Хайя также представлял ХАМАС на переговорах с Израилем. То есть фактически он исполняет функции министра иностранных дел ХАМАСа.

Одновременно Синуар категорически против возвращения на пост главы политбюро Халида Машаля, с которым он давно не сходится по вопросам управления движением. Кроме того, до сих пор Машаль был единственным главой политбюро ХАМАС, кто родился не в секторе Газы, а на Западном берегу. Да и в целом почти всю жизнь он провел за пределами палестинских территорий.

Вряд ли устроит Машаль и Тегеран, так как при нем отношения между ХАМАСом и Ираном резко охладели. Поводом стала поддержка Машалем в 2011 году сирийской оппозиции и перенос штаб-квартиры политбюро из Дамаска в Доху. Зато Машаля поддерживает Анкара. И именно с ним встречался глава МИД Турции Хакан Фидан, приехавший на похороны Ханийи. Но с учетом происходящего все-таки голоса Синуара и Ирана могут перевесить выбор Анкары, тем более аль-Хайя должен устроить и турков. Впрочем, могут быть любые неожиданные повороты.

При этом, как отмечают арабские эксперты, выборы главы политбюро не повлияют на то, как ХАМАС будет продолжать войну против Израиля, так как все командиры на местах проводят операции с большей степенью независимости. И в первую очередь Синуар. Именно за ним принятие ключевых решений о продолжении или прекращении боевых действий, в том числе принятии или нет договоренностей с Израилем.

Арабские СМИ пишут, что после ликвидации Мухаммада Дэйфа, главы военного крыла ХАМАСа "Бригад Иззаддина аль-Касама", Яхья Синуар практически остался без связи с внешним миром. Еще одним ударом по нему стала гибель в конце июля двух членов политбюро ХАМАСа Рухи Муштаха и Самиха ас-Сирраджа и трех военных командиров. Об этих смертях сообщили источники саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат". Отмечается, что Муштах – входил в близкий круг Синуара, был освобожден вместе с ним по сделке Шалита, и был тесно связан с Дэйфом и военным руководством ХАМАСа. Ас-Сиррадж был известен как влиятельная фигура в силовых структурах сектора, а также в управлении финансовыми потоками. Собственно, это не единственные и не первые смерти как в политическом, так и в военном руководстве ХАМАСа в секторе Газы. Круг вокруг Синуара постоянно сжимается и на этом фоне представителям Газы очень важно сохранить свое влияние и голос в общем руководстве движения, особенно на "день после войны".

В чем важность главы политбюро?

Как мы видели на примере Машаля – от действий главы политбюро зависят внешние связи ХАМАСа, и чем дальше, тем эта составляющая кажется важнее.

При жизни шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси – двух основателей ХАМАСа – роль политбюро была вторична. Именно они осуществляли все основное руководство движением. Но после их смерти ситуация внутри ХАМАСа стала постепенно меняться, как и его характер борьбы с Израилем.

С одной стороны, ликвидация Израилем в 2004 году шейха Ясина, а затем и ар-Рантиси привела к резкому снижению волны терактов и постепенному сходу на нет второй интифады. С другой стороны, ХАМАС устоял, в том числе и благодаря своей к тому моменту разветвленной системе управления. Более того, после смерти Ясина началось сближение ХАМАСа с Тегераном и активное вооружение палестинских боевиков ракетами. В итоге это привело к серии военных кампаний Израиля в секторе Газы и его блокаде. Считается, что Иран также поощрял захват власти ХАМАСом в секторе Газы в 2007 году.

После того, как в 2017 году Исмаил Ханийя сменил Халида Машаля на посту главы политбюро ХАМАСа, отношения движения с Тегераном возобновились. Фактически ХАМАС стал частью проиранских сил сопротивления, хотя во многом сохранил и свою самостоятельность. Таким образом личность главы политбюро имеет значение.

Ханийя также был одним из тех, кто настоял в свое время на участии ХАМАСа в палестинских парламентских выборах в 2006 году, что привело к победе движения. Это не было само собой разумеющимся шагом, так как потребовало корректировок политических заявлений. В последнее время Ханийя взял курс на сближение или даже вхождение ХАМАСа в Организацию освобождения Палестины, он также активно лоббировал идею национального примирения с ФАТХом. За всем этим было понимание, что так ХАМАС сможет не только выжить после войны с Израилем, но и укрепить свои позиции, интегрировав себя в структуры палестинской администрации. Правда при этом ХАМАСу приходится учитывать, что отказ или ограничение вооруженной борьбы с Израилем могут размыть цели движения и сделать его более уязвимым, как это в итоге произошло с ФАТХом.

При этом Израиль и поддерживающие его США дали понять, что не хотят видеть ХАМАС у власти в секторе Газы и в целом на палестинской территории. Но вряд ли будет возможно помешать политическому списку ХАМАСа или его ставленников принять участие в парламентских или президентских выборах в Палестинской автономии, если они когда-нибудь состоятся. Но если это произойдет, результат голосования во многом определен, по крайней мере в текущих обстоятельствах. Напомним, что опросы общественного мнения палестинцев демонстрируют популярность ХАМАСа среди населения, особенно на фоне официальных властей.

Еще один важный момент. Ханийя был реальным конкурентом главы Палестинской администрации Махмуда Аббаса и практически любого ставленника ФАТХа в случае проведения выборов. Единственное исключение – Марван Баргути, который отбывает пожизненный срок в израильской тюрьме. Вопрос – перейдут ли автоматически на преемника Ханийи симпатии палестинцев только потому, что он возглавит ХАМАС, или ему придется выстраивать все заново. Все-таки покойный был достаточно яркой и популярной личностью.

И да, можно говорить, что палестинские выборы – это не тема сегодняшнего дня. Но платформа будущего закладывается уже сегодня. ФАТХ прекрасно понимает политическую угрозу со стороны ХАМАСа, не случайно арабские СМИ считают, что именно Махмуд Аббас тормозит процесс палестинского примирения. И очень примечательно, что Аббас на похороны Ханийи в Доху не поехал, отправив туда своих представителей. Правда это не добавило ему любви арабской улицы и вызвало осуждение и насмешки.

Реакция арабского и исламского мира

Будущему главе политбюро также придется выстраивать отношения и с внешними игроками. Роль Ирана безусловно важна для военного будущего ХАМАСа, но на "день после войны" первичной станет политическая и финансовая поддержка сектора Газы. Речь и о восстановлении разрушенной войной инфраструктуры, и о дальнейшей стратегии сосуществования с Израилем.

Здесь ключевую роль должны сыграть арабские страны. Финансовый вопрос на странах Залива, как и часть политических решений. Слово в палестинском будущем имеют также Египет и Иордания.

У ХАМАСа есть очевидная поддержка со стороны Дохи, а на более глобальном уровне его готовы поддержать Анкара, Москва и Пекин. Все эти игроки будут продолжать лоббировать идею палестинского национального примирения и отстаивать политическое будущее ХАМАСа.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания любви к ХАМАСу не испытывают, но вынуждены учитывать его роль и влияние. Новому главе политбюро будет нужно очень постараться, чтобы заручиться если не поддержкой со стороны этих стран, то хотя бы наладить рабочие контакты. Особенно сложно это будет сделать с Эр-Риядом и Абу-Даби.

Арабские СМИ обращают внимание на то, как региональные игроки реагировали на смерть Ханийи. Соболезнования и возмущения действиями Израиля выразили практически все арабские страны, включая Иорданию и Египет, а также ряд арабских стран – в первую очередь Афганистан и Пакистан, где в последнее время наблюдается весьма серьезная солидаризация с ХАМАСом.

Примечательны реакции ОАЭ и Саудовской Аравии. Абу-Даби ограничились сухим заявлением об обеспокоенности ситуации в регионе и призывом соблюдать мудрость, чтобы избежать рисков дальнейшей эскалации в регионе, а также призывом разрешать споры дипломатическими средствами. Никаких обвинений Израиля не прозвучало. Еще более сдержанной была реакция Эр-Рияда. Отдельных заявлений в связи со смертью Ханийи не выпускалось. Однако появилось сообщение о состоявшемся по инициативе Тегерана разговора глав МИД Ирана и Саудовской Аравии. По его итогам, каждая из сторон представила свою версию разговора. В иранской версии говорилось, что глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан "осудил убийство Ханийи и действия сионистского образования", тогда как саудовцы упомянули лишь о том, что разговор двух министров состоялся и они обсудили двусторонние отношения и последние события в регионе. При этом в арабских соцсетях указывают, что Эр-Рияд отдельным заявлением осуждал покушение на экс-президента США Дональда Трампа и выражал соболезнование семье погибшего в ходе этого инцидента американца. Кроме того, по сообщениям некоторых СМИ, Саудовская Аравия планирует принять в ближайшие дни Махмуда Аббаса. Неизвестно, состоится ли визит, но в любом случае это явная демонстрация поддержки официальных палестинских властей, а также неприятия ХАМАСа.

На этом фоне иорданская газета "Рай аль-Яум" напоминает, что в 2004 году после ликвидации шейха Ясина бывший тогда король Саудовской Аравии Абдалла призвал всех мусульман к проведению заочных заупокойных молитв по духовному лидеру ХАМАСа. Сейчас ничего подобного не было – ни в Саудовской Аравии, ни также в Египте – в мечети Аль-Азхар, в одном из ключевых духовных центров мусульман. Издание отмечает, что "Аль-Азхар" ограничился лишь некрологом, где назвал Ханийю мучеником, а его убийство преступлением. Схожей в целом была и реакция египетских властей.

Делегацию на похороны прислали Иран, Турция и талибы. Арабские страны ограничились отправкой на церемонию аккредитованных в стране дипломатов. Особую скорбь высказывало лишь руководство Катара, где проходили похороны. В заупокойной молитве приняли участие нынешний эмир Тамир бин Хамад и его отец шейх Хамад бин Халифа, а также премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммад бин Абдеррахман.

Особая ситуация с Иорданией. Все офисы и штабы ХАМАСа были закрыты здесь в 1999 году после обвинений в подрыве безопасности королевства. Штаб-квартира политбюро ХАМАСа была перемещена из Аммана в Дамаск. Контакты были восстановлены в 2012 году, но власти Иордании по-прежнему настороженно относились к ХАМАСу, а в последнее время вновь зазвучали обвинения в адрес движения, что оно вместе с Ираном пытается подорвать стабильность в королевстве. Много проблем у Иордании и из-за контрабанды наркотиков и оружия, которые проиранские группировки осуществляют на его территорию из Сирии.

Тем не менее, практически сразу после смерти Ханийи глава МИД Иордании Айман Сафади отправился в Тегеран с посланием от короля Абдаллы II. Амман очень надеется, что его воздушное пространство, а также в целом королевство не окажутся полем для противостояния Ирана и Израиля. В апреле Иордания помогала сбивать ракеты, летящие в израильскую сторону из Ирана. Однако это делалось под предлогом собственной защиты, чтобы ракеты не упали в Иордании. Кроме того, иорданские власти обязаны учитывать настроения собственного населения, где большинство составляют палестинцы, включая королеву Ранию.

В ходе визита в Тегеран Сафади сделал достаточно жесткие заявления в адрес Израиля и одновременно выразил надежду на преодоление всех разногласий с Ираном. Очевидно также, что иорданский министр выступал посредником между Тегераном и западными странами.

Сложная ситуация в преддверии большой региональной войны и у других арабских стран, прежде всего в Персидском заливе. Им явно не хочется занимать сторону, они также связаны обязательствами в сфере безопасности с США, но им совсем не хочется слишком явно выступать на стороне Израиля и попадать под раздачу Ирана. Тем более они действительно опасаются последствий этой войны.

Предыдущий опыт войн и падения режимов в регионе оптимизма не придает. И именно поэтому западные посредники, а также региональные игроки делают все возможное, чтобы погасить очередной виток эскалации между Ираном и Израилем, или хотя бы минимизировать негативные последствия. Но все понимают, что в любой момент ситуация может выйти из-под контроля.