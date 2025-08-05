В Иране из-за жары закрывают государственные и учебные заведения
время публикации: 05 августа 2025 г., 07:04 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 07:04
Власти Ирана объявили о закрытии государственных учреждений, школ и университетов из-за жары на фоне проблем с электроснабжением и водным кризисом.
По рекомендации министерства энергетики полностью закрываются госучреждения и школы в провинциях Тегеран, Ардебиль, Гюлистан, Керман, Хормозган, Исфахан, Гилан, Чехармехаль и Бахтиария, а также в Восточном и Западном Азербайджане.
В Семнане, Куме, Иламе и Хамедане часы работы госучреждений будут ограничены.