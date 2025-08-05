В Иране из-за жары закрывают государственные и учебные заведения

Власти Ирана объявили о закрытии государственных учреждений, школ и университетов из-за жары на фоне проблем с электроснабжением и водным кризисом.

По рекомендации министерства энергетики полностью закрываются госучреждения и школы в провинциях Тегеран, Ардебиль, Гюлистан, Керман, Хормозган, Исфахан, Гилан, Чехармехаль и Бахтиария, а также в Восточном и Западном Азербайджане.

В Семнане, Куме, Иламе и Хамедане часы работы госучреждений будут ограничены.