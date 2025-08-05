Хуситы снова объявили об ударе по аэропорту "Бен-Гурион", хотя ракета была перехвачена

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об атаке на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

По словам представителя хуситов, рано в ночь на 5 августа по Израилю была выпущена "гиперзвуковая" баллистическая ракета "Фалястин-2". Он утверждает, что целью атаки был аэропорт "Бен-Гурион" и что "цель была достигнута".

В 1:01 ночи 5 августа тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ сообщил о ракетном обстреле из Йемена. Сирены были слышны от Бейт-Шемеша до Модиина, а также в пригородах Реховота. В 1:05 ЦАХАЛ объявил о перехвате одной ракеты. На несколько минут была приостановлена работа международного аэропорта "Бен-Гурион". Ни о каком ущербе не сообщалось. Пострадавших не было.