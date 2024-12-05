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Ближний Восток

На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,6

Иран
Землетрясения
время публикации: 05 декабря 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 08:41
На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,6
AP Photo/Felipe Dana

Утром в четверг, 5 декабря, в западной части Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Затем последовали повторные подземные толчки магнитудой до 5.

Очаг землетрясения находился на глубине 7 километров. Эпицентр располагался в 97 км к северо-востоку от города Ахваз, в 33 км юго-восточней Масжед Солеймана, в 30 км западнее Изе.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.

Иран находится в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26000 человек, 30000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены. 12 ноября 2017 года землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Ирана, тогда больше прочих пострадала курдская провинция Керманшах: погибли более 500 человек, свыше 7000 получили ранения и травмы.

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