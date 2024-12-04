Reuters: Катар возобновил посредничество между Израилем и ХАМАСом

Катар вновь взял на себя роль ключевого посредника на переговорах между Израилем и ХАМАСом. Об этом сообщило в среду, 4 декабря, агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Со слов источника агентство также сообщило, что в ближайшее время в Дохе ожидают переговорную группу ХАМАСа.

По информации Reuters, Стивен Уиткофф, назначенный Трампом посланником по Ближнему Востоку, недавно встречался с премьер-министрами Катара и Израиля с целью активизировать дипломатические усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газы и возвращению заложников. По словам источника агентства Уиткофф посетил Израиль и Катар в конце ноября.