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Ближний Восток

Reuters: Катар возобновил посредничество между Израилем и ХАМАСом

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
Дональд Трамп
Катар
время публикации: 04 декабря 2024 г., 23:21 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 23:21
Reuters: Катар возобновил посредничество между Израилем и ХАМАСом
AP Photo/Hussein Malla

Катар вновь взял на себя роль ключевого посредника на переговорах между Израилем и ХАМАСом. Об этом сообщило в среду, 4 декабря, агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Со слов источника агентство также сообщило, что в ближайшее время в Дохе ожидают переговорную группу ХАМАСа.

По информации Reuters, Стивен Уиткофф, назначенный Трампом посланником по Ближнему Востоку, недавно встречался с премьер-министрами Катара и Израиля с целью активизировать дипломатические усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газы и возвращению заложников. По словам источника агентства Уиткофф посетил Израиль и Катар в конце ноября.

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