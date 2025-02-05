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Ближний Восток

Представитель ПА в ООН отреагировал на заявления Трампа: "Дайте нам вернуться в свои дома в Израиле"

Дональд Трамп
ООН
Палестинская администрация
время публикации: 05 февраля 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 10:59
Представитель Палестинской администрации в ООН Рияд Мансур
AP Photo/Seth Wenig

Представитель Палестинской администрации в ООН Рияд Мансур отреагировал на инициативу президента США Дональда Трампа по Газе.

"Те, кто хочет отправить палестинцев в счастливое и прекрасное место, дайте нам вернуться в свои исконные дома в Израиле, они будут рады это сделать", – заявил Мансур.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп объявил о том, что Соединенные Штаты возьмут под контроль Газу, переселят жителей в другие страны, а затем займутся восстановлением сектора. В ходе встречи с главой правительства Израиля Трамп заявил о том, что все 1,8 миллиона жителей сектора Газы должны быть переселены в такие страны, как Египет и Иордания.

Трамп подтвердил, что ХАМАС должен быть уничтожен. Затем он заявил, что сектор Газы стал "символом бед и разрушений", а жизнь в нем была ужасной. Он подчеркнул, что те, кто находятся сейчас в Газе, "не должны заниматься восстановлением этого места и не должны там оставаться". Президент США вновь заявил, что следует "обратиться к странам с добрым сердцем", которые предоставят жителям Газы новые места для проживания. "Все это может быть оплачено богатыми странами региона", – сказал он, дав понять, что переселенцы из Газы могут быть направлены не только в Египет и Иорданию, но и в другие страны. Он вновь повторил, что Газа сегодня – "это просто разрушенное место", а на новом месте переселенцы "смогут жить в красивых безопасных домах, в гармонии и мире".

Ближний Восток
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