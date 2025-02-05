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Ближний Восток

Лидеры ХАМАСа с негодованием отвергли план переселения палестинцев из Газы

Газа
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Война "Железные мечи"
время публикации: 05 февраля 2025 г., 00:58 | последнее обновление: 05 февраля 2025 г., 00:58
Сами Абу Зухри
Abed Rahim Khatib/Flash90

Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри, комментируя заявление Трампа, касающееся переселения палестинцев из Газы, заявил, что это рецепт того, как посеять хаос на Ближнем Востоке.

"Наш народ в Газе не позволит этому плану осуществиться. То, что необходимо – это прекращение оккупации и агрессии против нашего народа, а не изгнание его с принадлежащей ему земли", – заявил он.

Представитель политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк также выступил против плана Трампа. "Наш народ в течение 15 месяцев противостоял плану по его уничтожению и изгнанию. Наш народ укоренен на этой земле, и никому не позволит согнать его с этой земли", – заявил он.

Ближний Восток
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