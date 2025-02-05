Лидеры ХАМАСа с негодованием отвергли план переселения палестинцев из Газы

Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС Сами Абу Зухри, комментируя заявление Трампа, касающееся переселения палестинцев из Газы, заявил, что это рецепт того, как посеять хаос на Ближнем Востоке.

"Наш народ в Газе не позволит этому плану осуществиться. То, что необходимо – это прекращение оккупации и агрессии против нашего народа, а не изгнание его с принадлежащей ему земли", – заявил он.

Представитель политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк также выступил против плана Трампа. "Наш народ в течение 15 месяцев противостоял плану по его уничтожению и изгнанию. Наш народ укоренен на этой земле, и никому не позволит согнать его с этой земли", – заявил он.