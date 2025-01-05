Хуситы объявили об успешном ударе по электростанции "Орот Рабин"
Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари объявил об успешной операции "по нанесению удара по электростанции "Орот Рабин" с помощью гиперзвуковой ракеты типа "Фалястин-2"".
Об этом сообщает принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира".
Хуситы утверждают, что израильские ПВО не смогли перехватить ракету за пределами воздушного пространства Израиля, как заявлял ЦАХАЛ. При этом не приводится никаких данных о поражении электростанции "Орот Рабин", расположенной около Хадеры.
В 00:20 ночи 5 января тревога "Цева адом" прозвучала в Тальмей Элиезере, к востоку от Хадеры. ЦАХАЛ сообщал об очередном перехвате ракеты, запущенной из Йемена. В сообщении сказано, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля. Сведений о пострадавших не поступало.
Отметим, что на сей раз тревога была активирована только в одном населенном пункте – из-за угрозы возможного падения фрагментов ракеты или противоракет. Жители некоторых районов центра, севера и востока Израиля слышали отдаленные взрывы.
Арабские СМИ сообщают, что силы США и Великобритании нанесли удары по целям в Йемене вскоре после очередной попытки хуситов обстрелять Израиль. Судя по имеющейся информации, были нанесены три серии ударов по целям в городе Саада на северо-западе Йемена, который контролируется хуситами.