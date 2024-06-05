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Ближний Восток

В Сирии начались совместные с Россией военные учения

время публикации: 05 июня 2024 г., 23:00 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 23:00
В Сирии начались совместные с Россией военные учения
Russian Defense Ministry Press Service via AP

В среду, 5 июня, в Сирии начались российско-сирийские военные учения "для отработки действий по защите территориальной целостности республики". Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Юрия Попова.

Учения проводятся в воздушном пространстве Сирии, в восточной части акватории Средиземного моря и на части сухопутных направлений.

Попов отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Он также заявил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов, связанных с несогласованными с российской стороной полетами модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Попов подчеркнул, что такие действия создают "опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии".

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