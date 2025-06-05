Власти Сирии перехватили груз оружия, направлявшийся в Ливан

Министерство внутренних дел Сирии сообщило, что власти страны перехватили партию вооружений, которую должны были доставлена в Ливан. Они были обнаружены в грузовом автомобиле, в ящиках с огурцами. Водитель арестован.

"Операция была проведена после пристального наблюдения, место и время ее операции были выбраны тщательно", – отмечается в заявлении. Грузовик был задержан в городе Кусейр, в 15 километрах от границы с Ливаном. Долину Бекаа, куда он направлялся, по-прежнему контролирует "Хизбалла".

"В последние недели сирийские власти наращивают усилия по предотвращению контрабанды вооружений, в особенности через ливанскую границу", – заявляет МВД.

Также сообщается об обнаружении в Кусейре тайника со стрелковым оружием и ракетами "Град", находившегося в сельской местности. И в этом случае подозреваемые в причастности к попытке контрабанды были арестованы.