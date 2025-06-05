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Ближний Восток

В Саудовской Аравии начался Хадж

Саудовская Аравия
время публикации: 05 июня 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 09:28
В Саудовской Аравии начался Хадж
AP Photo/Amr Nabil

В Саудовской Аравии начался Хадж – паломничество, считающееся одним из столпов ислама. Более миллиона миллионов мусульман поднялись 4 июня на гору Арафат, чтобы провести в молитвах время до заката.

Согласно мусульманской традиции, гранитная гора, расположенная в 20 километрах от Мекки, – место прощальной проповеди пророка Мухаммада. Мусульмане верят, что здесь оказались Адам и Ева после изгнания из рая.

Часть правоверных, одетых в символизирующие ритуальную чистоту белые одежды, пришла к горе из Мекки пешком, другие были доставлены автобусами. К их услугам также ветка метро, пущенная в 2010 году.

Метеослужба предупреждает: температура воздуха в районе мусульманских святынь превысит 40 градусов. Паломникам рекомендовано оставаться в кондиционируемых палатках с десяти утра до четырех дня, когда жара достигает пика.

Ближний Восток
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