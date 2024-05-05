SOHR: в Сирии в результате диверсии убит вербовщик и один из лидеров боевиков "Хизбаллы"

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 5 мая на северо-востоке Сирии, в городе Аль-Хасака, в результате подрыва автомобиля был убит один из лидеров боевиков "Хизбаллы" Ияд ас-Салах, известный также как "Аль-Хадж".

В сообщении сказано, что "Аль-Хаджу" взрывом оторвало ноги, позже он скончался от полученных ранений.

Судя по имеющимся данным, Ияд ас-Салах представлял не только "Хизбаллу", но и Иран, в Сирии, занимался вербовкой боевиков в проиранские группировки.

По всей видимости, взрывное устройство было заложено в джип, на котором ехал "Аль-Хадж".