SOHR: сирийские ПВО перехватили "неопознанный" БПЛА около авиабазы Шайрат

Вечером 5 ноября около авиабазы Шайрат, в провинции Хомс, сирийские ПВО перехватили "неопознанный" БПЛА, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Судя по данным SOHR, в момент перехвата БПЛА находился северо-западней военного аэродрома Шайрат – то есть между авиабазой и городом Хомс.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Ранее в районе сирийского города Хомс прогремели взрывы. О чем сообщала группа SOHR.

Сегодня, 5 ноября, Армия обороны Израиля подтвердила сообщение о нанесении удара истребителями ВВС ЦАХАЛа по складам боеприпасов, используемыми боевыми подразделениями шиитской террористической организации "Хизбалла", в районе Аль-Кусайр в Сирии. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, оружейное подразделение "Хизбаллы", курирующее хранение боеприпасов в Ливане, недавно расширило свою деятельность на территории Сирии, в районе города Аль-Кусайр в провинции Хомс неподалеку от границы с Ливаном.