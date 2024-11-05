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Ближний Восток

SOHR: сирийские ПВО перехватили "неопознанный" БПЛА около авиабазы Шайрат

время публикации: 05 ноября 2024 г., 23:31 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 23:45
Около авиабазы Шайрат (архив)
Syrian government TV, via AP

Вечером 5 ноября около авиабазы Шайрат, в провинции Хомс, сирийские ПВО перехватили "неопознанный" БПЛА, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Судя по данным SOHR, в момент перехвата БПЛА находился северо-западней военного аэродрома Шайрат – то есть между авиабазой и городом Хомс.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

Ранее в районе сирийского города Хомс прогремели взрывы. О чем сообщала группа SOHR.

Сегодня, 5 ноября, Армия обороны Израиля подтвердила сообщение о нанесении удара истребителями ВВС ЦАХАЛа по складам боеприпасов, используемыми боевыми подразделениями шиитской террористической организации "Хизбалла", в районе Аль-Кусайр в Сирии. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, оружейное подразделение "Хизбаллы", курирующее хранение боеприпасов в Ливане, недавно расширило свою деятельность на территории Сирии, в районе города Аль-Кусайр в провинции Хомс неподалеку от границы с Ливаном.

Ближний Восток
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