SOHR: в районе сирийского Хомса вновь прогремели взрывы

Вечером 5 ноября в районе сирийского города Хомс прогремели взрывы, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ранее израильские ВВС, судя по сообщениям сирийских СМИ, неоднократно наносили удары по целям в районе Хомса.

Сегодня, 5 ноября, Армия обороны Израиля подтвердила сообщение о нанесении удара истребителями ВВС ЦАХАЛа по складам боеприпасов, используемыми боевыми подразделениями шиитской террористической организации "Хизбалла", в районе Аль-Кусейр в Сирии. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, оружейное подразделение "Хизбаллы", курирующее хранение боеприпасов в Ливане, недавно расширило свою деятельность на территории Сирии, в районе города Аль-Кусейр в провинции Хомс неподалеку от границы с Ливаном.