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Ближний Восток

SOHR: в районе сирийского Хомса вновь прогремели взрывы

время публикации: 05 ноября 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 22:39
SOHR: в районе сирийского Хомса прогремели взрывы
AP Photo/Mohammed Ballas

Вечером 5 ноября в районе сирийского города Хомс прогремели взрывы, сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ранее израильские ВВС, судя по сообщениям сирийских СМИ, неоднократно наносили удары по целям в районе Хомса.

Сегодня, 5 ноября, Армия обороны Израиля подтвердила сообщение о нанесении удара истребителями ВВС ЦАХАЛа по складам боеприпасов, используемыми боевыми подразделениями шиитской террористической организации "Хизбалла", в районе Аль-Кусейр в Сирии. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, оружейное подразделение "Хизбаллы", курирующее хранение боеприпасов в Ливане, недавно расширило свою деятельность на территории Сирии, в районе города Аль-Кусейр в провинции Хомс неподалеку от границы с Ливаном.

Ближний Восток
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