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Ближний Восток

"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте и около Триполи, есть убитые

время публикации: 05 октября 2024 г., 04:40 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 06:16
"Аль-Маядин": ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте и около Триполи, есть убитые
AP Photo/Bilal Hussein

Телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что в ночь на 5 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Дахии, на юге Бейрута, и около Триполи, на севере Ливана.

Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли минувшей ночью 12 ударов по целям в южных пригородах Бейрута.

Предварительно, целью около Триполи был некий террорист в лагере палестинских беженцев Баддауи. По сведениям "Аль-Маядин", были убиты четыре человека, члены одной семьи.

Информация уточняется.

Ближний Восток
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