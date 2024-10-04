Байден о израильском ответе Ирану: "Израиль пока не решил, что делать"

Президент США Джо Байден заявил на брифинге для прессы в Белом доме, что "на месте Израиля он бы подумал о вариантах альтернативных ударам по иранской нефтяным объектам".

При этом Байден подчеркнул: "Израиль пока не решил, что делать".

Байден добавил, что "израильские власти не собираются принимать решение сразу". Главное, по мнению президента США, избежать полномасштабной войны в регионе.

Отметим, что 1 октября Джо Байден заявил журналистам, что США полностью поддерживают Израиль, а команда совета национальной безопасности США поддерживает контакт со своими израильскими коллегами.

На вопрос о том, каким бы он хотел видеть ответ Израиля на атаку Ирана, президент США ответил, что этот вопрос сейчас активно обсуждается. Он также отметил, что в ближайшее время он поговорит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.